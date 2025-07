’Giungla a palazzo’ L’universo onirico di Marta Roberti

Immergetevi in un viaggio tra sogno e realtà con "Giungla a Palazzo", l’affascinante universo onirico di Marta Roberti esposto nella storica dimora di Papa Gregorio XIII. Dopo il successo invernale, questa mostra estiva invita a scoprire un mondo di immagini suggestive e narrazioni profonde che trasformeranno la vostra percezione dello spazio e dell’immaginazione. Non perdete l'occasione di entrare in questa giungla di emozioni fino al 28 luglio.

di Benedetta Cucci Dopo i fasti invernali con la mostra-installazione di Alfredo Pirri, una delle più amate della stagione bolognese, Palazzo Boncompagni si prende un periodo di riposo e lascia la scena estiva alla Boncompagnina, la galleria per progetti più contenuti, ma sempre di grande ricerca. E così nella dimora che fu di Papa Gregorio XIII, arriva fino al 28 luglio ’ Giungla a palazzo ’, l’universo onirico di Marta Roberti, trasformandosi in un luogo abitato da sfingi, fiere, figure antropomorfe, dee antiche e volatili. Le opere dell’artista popoleranno anche il loggiato esterno, fino a raggiungere la monumentale Scala del Vignola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Giungla a palazzo’. L’universo onirico di Marta Roberti

