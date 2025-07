Dispositivi non omologati presentare subito ricorso

Se sospetti che i dispositivi come tutor e autovelox non siano stati correttamente omologati, è fondamentale agire subito presentando un ricorso. L’avvocato Duccio Panti di Confconsumatori Siena spiega come verificare la regolarità di questi strumenti possa fare la differenza tra una multa ingiusta e un diritto tutelato. Non lasciarti sorprendere: conoscere i tuoi diritti può salvarti da sanzioni ingiuste e costose.

" Tutor e autovelox non omologati? Consigliamo a tutti gli automobilisti di fare ricorso". Parola dell’avvocato Duccio Panti (foto), delegato provinciale di Confconsumatori Siena, che spiega: "Innanzi tutto bisogna capire se le amministrazioni comunali hanno presentato richiesta di omologazione di questi dispositivi e, soprattutto, sapere se la hanno ottenuta, perché pochissimi riescono ad averla". Sullo sfondo ci sono i tutor disattivati dal Comune di Siena, in quanto non a norma, dopo alcune sentenze di condanna emesse dal giudice di pace su ricorso degli automobilisti sanzionati. Panti continua: "Andrebbe rivista dal punto di vista legislativo la normativa per dare chiarezza sull’utilizzo di questi strumenti di rilevazione della velocità, strumenti che non devono essere vessatori, in quanto vanno installati per educare i conducenti a guidare con prudenza e in sicurezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Dispositivi non omologati, presentare subito ricorso"

In questa notizia si parla di: dispositivi - omologati - ricorso - presentare

Dispositivi non omologati, presentare subito ricorso; Multa errata sull’omologazione dell’autovelox? Quando serve la querela per falso; Autovelox non omologato: si può fare ricorso se ho già pagato la multa?.

Autovelox non omologati: come fare ricorso e non pagare, la guida ... - MSN - Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno acceso un acceso dibattito sulla legittimità delle multe con autovelox L'articolo Autovelox non omologati: come fare ricorso e non pagare, la ... Lo riporta msn.com

AUTOVELOX: LA SENTENZA DI CASSAZIONE E LA POSSIBILITA' DEL RICORSO - Gli automobilisti possono presentare ricorso contro una multa elevata tramite autovelox per diversi motivi, tra cui: 1. Riporta euroconsumatori.eu