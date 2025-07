Chiesa di San Marco avanti col restauro

La chiesa di San Marco, simbolo di storia e fede, si prepara a risplendere nuovamente grazie a un ambizioso progetto di restauro. Con una cifra di poco piĂą di 1,1 milioni di euro, proveniente da un innovativo crowdfunding cittadino, si avvia il risanamento conservativo di questo patrimonio prezioso. Il progetto, giĂ pronto per essere presentato alla comunitĂ , rappresenta un passo importante per preservare e valorizzare il nostro passato.

Restauro e risanamento conservativo della chiesa di San Marco: servono poco piĂą di 1,1 milioni di euro. La cifra è indicata nella relazione finale consegnata al Comune dai professionisti incaricati di predisporre il progetto di fattibilitĂ tecnico-economica finanziato grazie al crowfounding tra cittadini promosso dall'Amministrazione comunale su impulso dell'ex sindaco Vittorio Massaccesi. Il progetto, che sarĂ presentato alla cittadinanza subito dopo l'estate in un apposito incontro pubblico proprio alla chiesa di San Marco, rappresenta lo strumento necessario per consentire al Comune di partecipare a bandi nazionali o regionali da cui attingere le risorse per finanziare il restauro.

