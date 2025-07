Olivia Smith diventa il primo giocatore da £ 1 milione di Game con mossa dell’Arsenal

Olivia Smith sta facendo scalpore nel mondo del calcio: con la sua recente mossa all’Arsenal, si prepara a diventare la prima donna giocatrice a superare il milione di sterline. La sua abilità e determinazione hanno catturato l’attenzione degli appassionati, portando a un'offerta record che potrebbe riscrivere le regole del trasferimento femminile. Un traguardo storico che promette di aprire nuove strade e ispirare future generazioni di talenti.

2025-07-10 21:16:00 Il web non parla d'altro: Olivia Smith è destinata a diventare la prima giocatrice da donna da £ 1 milione dopo che l'Arsenal aveva quella che sarebbe stata un'offerta record mondiale accettata dai rivali WSL Liverpool, secondo i rapporti. L'attaccante canadese di 20 anni sarà presto la firma più costosa del gioco con i cannonieri disposti a pagare la somma considerevole per i suoi servizi, secondo Tom Garry del Guardian. La commissione supera i $ 1,1 milioni pagati da Chelsea per il difensore centrale USA Naomi Girma a gennaio-una mossa che ha battuto il precedente record di trasferimento ritenuto che siano stati i $ 860.