Successo per la Festa della birra I visitatori sono stati ventimila

La Festa della Birra di Osteria Grande si conferma un evento imperdibile, attirando ben ventimila visitatori tra musica, cibo e allegria. Un successo che riflette l’impegno e la passione della società sportiva locale, simbolo di comunità viva e dinamica. Nei dieci giorni di festa, il campo sportivo si è trasformato nel cuore pulsante di un paese che sa come divertirsi e sostenersi. E così, scalino dopo scalino, Osteria Grande continua a scrivere la sua storia di eccellenza e convivialità .

La carica dei ventimila. La Festa della Birra della frazione di Osteria Grande che ha chiuso i battenti pochi giorni fa brinda a un nuovo successo, l’ennesimo. Nei dieci giorni di festa, musica, e cibo, nel campo sportivo dell’ AC Osteria Grande che organizza l’evento sono arrivate circa ventimila persone, certificando ancora una volta lo straordinario operato di una societĂ sportiva che da anni si regge sulle proprie gambe. E’ così, scalino dopo scalino, che sono arrivati risultati sportivi insperati come la promozione in Eccellenza che porterĂ i biancoblĂą a sfidare nel prossimo campionato, forse, uno storico colosso come la nobile decaduta Spal (dipenderĂ dalla composizione dei gironi che si conosceranno a breve), è così che sono arrivati, nello spazio di sei anni appena, dal 2019 al 2025, il campo in erba sintetica e, ultimo nato, il campo per il calcio a 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Successo per la Festa della birra. I visitatori sono stati ventimila

