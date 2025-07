Carbonara cucina tipica e birra | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Scopri il meglio delle sagre del fine settimana in Bergamasca, tra gustose tradizioni culinarie e atmosfere festose. Dalla celebre carbonara e amatriciana al Piazzale degli Alpini di Bergamo alla Festa della Madonna della Castagna e alla Festina della Birra a Foresto Sparso, ogni evento promette sapori autentici e divertimento per tutti. Prepara il palato e non perdere questi appuntamenti imperdibili: il weekend si annuncia ricco di delizie e allegria!

La Festa della Madonna della Castagna, la sagra della cacio e pepe, carbonara & amatriciana al Piazzale degli Alpini a Bergamo, la Festina della Birra a Foresto Sparso, tante feste con cucina tipica e altro ancora. Sono diverse le sagre e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 11 a domenica 13 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 settembre a Bergamo ritorna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. NovitĂ di quest’anno: sarĂ attivo anche il servizio di pizzeria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Carbonara, cucina tipica e birra: le sagre del fine-settimana in Bergamasca

