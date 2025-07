Il caso della strada bloccata Slitta ancora l’udienza contro ’Ultima Generazione’

Il processo contro gli attivisti di ’Ultima Generazione’ per il blocco della Strada dei Marmi continua a essere rinviato. La prima vera udienza, prevista per ieri al Tribunale di Massa, è saltata per un problema di notifica, con alcuni imputati non regolarmente citati. Un ulteriore passo verso la conclusione? La nuova data è fissata per il 12 febbraio 2026, lasciando aperta la sfida tra giustizia e impegno civile.

Doveva essere la prima vera udienza, ma ancora una volta il processo agli attivisti di 'Ultima Generazione' per il blocco della Strada dei Marmi è stato rinviato. L'appuntamento era fissato per ieri presso il Tribunale di Massa, ma l'udienza è saltata a causa di un difetto di notifica: non tutti gli imputati sono stati regolarmente citati dalla Procura della Repubblica. Proprio per questo il giudice ha disposto il rinvio al 12 febbraio 2026, alle ore 11, incaricando la Procura di procedere con le notifiche mancanti. Il procedimento, aperto a seguito dell'azione dimostrativa avvenuta nel giugno 2022, si trascina ormai da oltre due anni tra rinvii tecnici e passaggi procedurali contestati.

