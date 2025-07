Aladdin in versione horror | dettagli sulla trama e data di uscita del remake in due parti

più cupo e inquietante, che farà tremare anche i cuori più coraggiosi. La prima parte è prevista per il suo debutto nel cinema entro la fine del 2024, seguita dalla seconda nel 2025, creando un’esperienza cinematografica innovativa e disturbante che rivoluzionerà il modo di vedere questa fiaba senza tempo. Se sei curioso di scoprire come il lato oscuro di Aladdin prenderà vita, non puoi perdere questa attesissima rivisitazione horror.

Una nuova interpretazione horror di Aladdin sta per essere realizzata, portando una versione più oscura e inquietante del celebre racconto delle Mille e Una Notte. Questa rivisitazione si distingue dalla tradizionale narrazione disneyana, puntando su tematiche come l’ossessione e il desiderio sfrenato di possesso. Il progetto, sviluppato in due parti, promette di offrire un’interpretazione più fedele alle origini della storia, con un approccio decisamente più cupo e spaventoso. la nuova versione horror di aladdin: dettagli principali. una saga in due atti prevista per il 2026. Il film sarà prodotto da B22 Films ed è stato scritto e diretto da Brett Bentman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Aladdin in versione horror: dettagli sulla trama e data di uscita del remake in due parti

