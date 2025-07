Scatta il soccorso rosso per l' incaricata Onu sanzionata dagli Usa

Il caso di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi, sta scuotendo le acque politiche internazionali. Sancita dagli Stati Uniti e difesa dall’Onu, la sua posizione ha scatenato un acceso dibattito tra schieramenti diversi, con la sinistra italiana che ne propone persino il Nobel e l’Iran che le mostra simpatia. La sua scelta di non seguire la linea prudente potrebbe infatti segnare un punto di svolta nel panorama diplomatico mondiale.

Gli Stati uniti la sanzionano, l'Onu la difende, la sinistra italiana vuol darle il premio Nobel e anche in Iran riscuote simpatie. Non aveva certo scelto la prudenza e l'equilibrio, l'italiana Francesca Albanese (foto) relatrice speciale Onu per i territori palestinesi, e ora non sarà sorpresa dal clamore delle sanzioni annunciate due giorni fa dal segretario di Stato Usa Marco Rubio. Ieri l'Alto commissario Onu per i Diritti umani, Volker Turk, ha chiesto un "immediato annullamento" delle "misure punitive". E anche Amnesty international si è scagliata contro le sanzioni. Da tempo però gli Usa e altri Paesi contestavano la "rapporteur" l'italiana, accusandola di aver intrapreso una vera e propria campagna permanente contro Israele, schematizzando in modo fazioso un conflitto lungo e complesso come quello arabo-israeliano, e minimizzando l'attacco del 7 ottobre, tanto da presentare la "resistenza palestinese" come una reazione.