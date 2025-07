Mi chiedo cosa sarebbe successo se avessero attaccato testate di sinistra

Silvia Sardone, eurodeputata e vicesegretaria della Lega, ha visto il presidio di collettivi e pro-Pal sotto la sede di Giornale e Libero a Milano? "Incredibile. E mi chiedo cosa sarebbe successo se si fosse trattato di giornali di sinistra, avremmo avuto manifestazioni di solidarietà in piazza. Probabilmente a quel sit-in c'erano anche quelli che impediscono i convegni se a partecipare sono persone sgradite. Sono proprio comunisti. Con buona pace loro, credo che Giornale e Libero andranno avanti senza farsi intimidire da pochi ragazzotti radical chic che a 30 anni non studiano e non lavorano. A voi va tutta la mia solidarietà ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi chiedo cosa sarebbe successo se avessero attaccato testate di sinistra"

Meloni "isolata a Tirana", fango della sinistra. Lei li zittisce: "Cosa vi chiedo" - Giorgia Meloni, al centro delle polemiche a Tirana, risponde alle critiche della sinistra con un appello alla coerenza.

Se qualcuno vi chiede: "Cosa è successo?", probabilmente risponderete raccontando un evento appena accaduto. Ma se la domanda è: "Cosa è il successo?", la risposta si fa ben più complessa. Il successo è il risultato di una combinazione di fattori – che, gu Vai su Facebook

