Se sei in cerca di divertimento e musica questa sera a Bergamo e provincia, le opzioni sono davvero tante! Dalle feste all’aperto alla musica dal vivo, c’è qualcosa per ogni anima festaiola. Scopri gli eventi più coinvolgenti e lasciati trascinare dall’energia delle serate estive: ecco cosa fare stasera per non perdere nemmeno un momento di allegria!

La festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Esterno Notte e all’Arena Estiva a Bergamo, Point Break vdj a ChorusLife, il concerto di Emma Nolde con Dente al Piazzale degli Alpini, Quintorigo & John De Leo al Lazzaretto, il tributo ai Linkin park a Treviglio per il Revel Summer Festival, l’omaggio a Vasco Rossi a Grassobbio per Amici in Festa e Dance Revenge a Pontida. Ancora, il tributo ai Pinguini Tattici Nucleari a Montello per Esta Festa Rock, Ambria Music Festival, Il Cervellone a Cenate Sopra per la Festa dell’estate, il ballo liscio a Pognano e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 11 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tanti concerti, feste, ballo liscio e Il Cervellone: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

