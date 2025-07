Festa della birra da urlo Oltre 20mila presenze

della passione e della convivialità i veri protagonisti di ogni evento. Con un record di presenze e un’atmosfera indimenticabile, la Festa della Birra di Osteria Grande si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire comunità e divertimento in un mix irresistibile. Un successo che rafforza il ruolo fondamentale dello sport come motore di aggregazione e crescita locale.

La carica dei ventimila. La Festa della Birra della frazione di Osteria Grande, che ha chiuso i battenti pochi giorni fa, brinda ad un nuovo successo, l’ennesimo. Nei dieci giorni di musica, cibo e allegria, nel campo sportivo dell’ Ac Osteria Grande che organizza l’evento, sono arrivate circa venti mila persone, certificando ancora una volta lo straordinario operato di una società sportiva che da anni si regge sulle proprie gambe, facendo sempre un passo alla volta. E’ così, scalino dopo scalino, che sono arrivati risultati sportivi insperati come la promozione in Eccellenza che porterà i biancoblù a sfidare nel prossimo campionato, forse, uno storico colosso come la nobile decaduta Spal (dipenderà dalla composizione dei gironi che si conosceranno a breve); ed è così che sono arrivati, nello spazio di sei anni appena, dal 2019 al 2025, il campo in erba sintetica e, ultimo nato, il campo per il calcio a 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della birra da urlo. Oltre 20mila presenze

