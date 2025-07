Brivido sulla strada del Mare Escavatore urta cavalcavia | Resta chiusa solo una corsia

Un brivido lungo la strada del mare a Siena: un escavatore urta un cavalcavia, lasciando una corsia chiusa e generando tensione tra gli automobilisti. La scena, potenzialmente pericolosa, ha acceso i cuori di chi passava di lì, ricordandoci quanto sia fondamentale prestare attenzione ai dettagli sulla strada. Ma cosa è davvero successo? E quale sarà l’intervento per garantire la sicurezza di tutti?

di Laura Valdesi SIENA Per un attimo è stato il panico. Puro. Vigili del fuoco che controllavano un cavalcavia della Siena-Grosseto, nel pomeriggio di mercoledì. Sul posto anche gli addetti di Anas. Lì anche un camion che trasportava un escavatore. Un incidente? Un mezzo colpito da un pezzo di intonaco che si è staccato? Problemi di stabilità? Al di là della dinamica, seppure importante, a far battere il cuore degli automobilisti era soprattutto il timore che ci potessero essere guai seri per la strada del mare. Che molti percorrono ogni fine settimana, altri invece per lavoro. Dove comunque sono già in corso lavori importanti che a tratti rendono tribolata la circolazione, creando degli imbuti.