Da Lella Costa a Corrado Tedeschi Tanti big sul palco dell’Edelweiss

L'Edelweiss di Besana si prepara a un autunno ricco di emozioni, con grandi nomi del teatro e del cinema pronti a calcare il palco. Da Lella Costa a Corrado Tedeschi, passando per Debora Caprioglio e altri talenti, questa stagione promette spettacoli imperdibili. La campagna abbonamenti è già aperta: garantisci il tuo posto per tutti e sei gli eventi, vivendo un’esperienza culturale unica e indimenticabile. Non lasciarti sfuggire questa opportunità !

In platea per assistere agli spettacoli ci si siederĂ in autunno, ma giĂ oggi si può prenotare un posto per tutta la stagione. Una stagione che metterĂ in fila rappresentazioni con attori come Lella Costa, Corrado Tedeschi, Debora Caprioglio, Primo Reggiani, Marco e Marianna Morandi. Il cineteatro Edelweiss di Besana ha lanciato la nuova campagna abbonamenti: chi volesse riservarsi il posto per tutti e 6 gli appuntamenti in cartellone da novembre ad aprile può contattare giĂ da oggi il 351.39.59.876. L’abbonamento completo costa 138 euro. A inaugurare sarĂ Lella Costa con “Otello - Di precise parole si vive“, per la regia di Gabriele Vacis- Il 14 novembre la celebre attrice porterĂ in scena la tragedia di Shakespeare in una versione rivisitata con un monologo nel quale interpreterĂ da sola una dozzina di personaggi, recitando, cantando, rappando e ballando, raccontando in modo travolgente la vicenda di Otello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Lella Costa a Corrado Tedeschi. Tanti big sul palco dell’Edelweiss

