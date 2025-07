L' assedio dei pro Pal a Giornale e Libero

di una stima approssimativa fatta dai nostri colleghi sul posto. Quello che conta davvero è il messaggio di una protesta che si fa sentire, arrivando a mettere in discussione l’indipendenza e la libertà di stampa in Italia. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla tenuta del nostro sistema democratico e sui limiti della libertà di espressione.

Un gruppetto di pro Pal si è presentato ieri mattina davanti alla sede di questo giornale, e che è anche quella dei colleghi di Libero, in via dell'Aprica. Il presidio era stato annunciato alcuni giorni fa, e sembrava destinato a nulla di più che un'alzata di sopracciglia. Alla fine sono arrivate 36 persone, manifestante in più o manifestante in meno. Assicuriamo che il numero non viene né dalla Questura, né dagli organizzatori, bensì è frutto del nostro conteggio. A dare al presidio i contorni della notizia, non è stato né il numero dei partecipanti, dunque, né lo striscione, abbastanza scontato, esposto in via dell'Aprica: "Contro la criminalizzazione del dissenso e la legittimazione della repressione.