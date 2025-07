Da Superman a Paul - Un pinguino da salvare | le novità al cinema del fine settimana

Dal fascino dell’eroismo di Superman alle avventure di un coraggioso pinguino da salvare, il weekend al cinema promette emozioni imperdibili. Tra novità scoppiettanti e classicità restaurate, non mancano sorprese come «I Play Mother – Il gioco del male» e la versione in 4K di «4 mosche di velluto grigio». Preparate popcorn e cuori forti: il grande schermo vi aspetta con storie coinvolgenti e nuove visioni da scoprire.

NELLE SALE. Anche «I Play Mother – Il gioco del male» e la versione restaurata in 4k di «4 mosche di velluto grigio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da «Superman» a «Paul - Un pinguino da salvare»: le novità al cinema del fine settimana

In questa notizia si parla di: superman - paul - pinguino - salvare

Da Superman a Paul Thomas Anderson passando per l’horror: il finale di 2025 di Warner - Seguire questa scaletta di eventi e produzioni, poiché il 2025 di Warner Bros. Discovery si annunci ancora più ricco di sorprese e innovazione.

Nuove uscite a #cinemacityravenna SUPERMAN DEDALUS (promo cinema revolution a soli 3,50€) I PLAY MOTHER IL GIOCO DEL MALE V.M.14 (promo cinema revolution a soli 3,50€) PAUL UN PINGUINO DA SALVARE (promo cinema revolution Vai su Facebook

Le nuove uscite della settimana vi aspettano in tutti gli UCI Cinemas! Superman Paul-Un pinguino da salvare I Play Mother: Il gioco del male Acquista subito il tuo biglietto online e risparmia 1 euro. ? Vai su X

Da «Superman» a «Paul - Un pinguino da salvare»: le novità al cinema del fine settimana; Al cinema torna Superman, il supereroe per eccellenza; I film in sala della settimana (9-10 luglio).

Da «Superman» a «Paul - Un pinguino da salvare»: le novità al cinema del fine settimana - Anche «I Play Mother – Il gioco del male» e la versione restaurata in 4k di «4 mosche di velluto grigio». Segnala ecodibergamo.it

Paul. Un pinguino da salvare, di Mike Marzuk - Un pinguino da salvare è un film per ragazzi privo di vere sbavature ma rallentato da una profonda insicurezza ... Secondo sentieriselvaggi.it