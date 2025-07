Calenda, Boschi e i riformisti dem. Uan “tenda riformista“ al convegno sul lavoro.

In un pomeriggio milanese all'insegna del dibattito, si è delineata una preziosa ‘tenda riformista’ pronta a sfidare le logiche della destra. Tra i nomi di spicco come Carlo Calenda, Maria Elena Boschi, Giorgio Gori, Lia Quartapelle e Benedetto Della Vedova, si intravede un dialogo tra forze politiche diverse ma unite dall’obiettivo di rinnovare il panorama lavorativo italiano. Il futuro? Potrebbe riservare sorprese e alleanze inaspettate.

La locandina dice già molto. Con i nomi affiancati del leader di Azione Carlo Calenda, di Maria Elena Boschi di Italia viva, dei riformisti Pd Giorgio Gori e Lia Quartapelle, del deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. In un pomeriggio milanese, a un convengo sul lavoro si è intravisto un pezzo di “tenda riformista“. Per ora, rappresentano forze politiche distinte, ma domani chissà. "Il progetto che deve contrapporsi alla destra non può trascurare le componenti riformiste che, purtroppo, sono uscite dal Pd – ha spiegato Gori – ma con le quali non abbiamo mai smesso di dialogare". Sono quelle che partecipano al "progetto comune" Circolo Matteotti nato a Milano qualche mese fa proprio per riunire varie esperienze riformiste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net