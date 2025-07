Travolta mentre attraversa Uccisa donna di 93 anni

Un tragico incidente stradale ha scosso la tranquilla comunità di Faenza: una donna di 93 anni, Paolina Timoncini, è stata investita mentre attraversava strada e purtroppo non ce l’ha fatta. La sua vita si è spezzata in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. È importante riflettere sulla sicurezza e sull’attenzione che dobbiamo dedicare agli anziani in strada.

Un sinistro stradale con un epilogo purtroppo tragico. Una signora faentina di 93 anni, Paolina Timoncini, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente ha perso la vita ieri mattina in seguito ai gravissimi traumi riportati. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Tomaso Dal Pozzo a Faenza, tra la chiesa di San Giuseppe Artigiano e il passaggio a livello, precisamente all’altezza del civico 20, poco oltre l’intersezione con via Cantagalli. Una Renault Clio di colore rosso stava percorrendo la strada con direzione Forlì-Bologna, quando per cause ancora da accertare ha investito l’anziana signora, la quale secondo quanto accertato stava attraversando sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolta mentre attraversa. Uccisa donna di 93 anni

In questa notizia si parla di: anni - travolta - attraversa - uccisa

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile - Un tragico incidente ferroviario ha colpito la comunità, con la drammatica morte di una ragazza di 14 anni travolta da un treno.

Una tragedia ha scosso Porto Cervo. Gaia Costa, 24 anni, è stata travolta e uccisa da un SUV mentre attraversava sulle strisce Vai su Facebook

Travolta mentre attraversa. Uccisa donna di 93 anni; Porto Cervo: ragazza di 24 anni travolta e uccisa da un SUV mentre attraversa sulle strisce; Cesano Maderno, ragazza di 14 anni travolta al passaggio a livello: «Tentava di passare con le cuffie e la sbarra abbassata».

Travolta e uccisa da un’auto a 93 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Porto Cervo: ragazza di 24 anni travolta e uccisa da un SUV mentre attraversa sulle strisce - Gaia Costa, 24 anni di Tempio Pausania, è stata travolta e uccisa da un SUV mentre attraversava sulle strisce a Porto Cervo ... Come scrive fanpage.it