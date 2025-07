Presidio davanti al Comune | No all’esternalizzazione il servizio resti pubblico

Un presidio davanti al municipio si anima di voce e determinazione: cittadini, dipendenti e associazioni si oppongono con forza all’esternalizzazione del nido Arcobaleno. È un gesto di responsabilità sociale e di difesa della qualità del servizio pubblico, che rischia di essere compromessa. La protesta riflette un principio condiviso: i servizi essenziali devono rimanere nelle mani della comunità, a tutela di condizioni di lavoro dignitose e della cura dei nostri bambini.

"Diciamo no all'esternalizzazione. Il servizio deve restare pubblico. Intanto, per responsabilità sociale e poi perché è ormai dimostrato che le esternalizzazioni fanno male alle condizioni di lavoro e anche alla qualità del servizio". Durante il consiglio comunale, chiamato a votare l'affidamento della gestione del nido Arcobaleno, alcuni dipendenti di Ipis e associazioni che collaborano con l'azienda consortile hanno indetto un presidio fuori dal municipio, sotto la bandiera Sial-Cobas. "Le assunzioni avranno il contratto Uneba, che significa risparmio per il Comune e perdita di qualche migliaio di euro per le lavoratrici, oltre che il peggioramento di altre condizioni - sottolinea Matteo Maserati, lavoratore nei cdd di Cusano per Ipis e delegato sindacale -.

In questa notizia si parla di: servizio - presidio - esternalizzazione - pubblico

