Ex Martelli la sentenza del Tar Respinto il ricorso di Cfg Ambiente Il comitato | Vittoria dei cittadini

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ha appena respinto il ricorso di Cfg Ambiente contro la decisione della Regione di bloccare l'iter autorizzativo per un impianto di trattamento rifiuti nell’area ex Martelli di Toscanella. Una vittoria importante per i cittadini e il Comitato Vittoria dei Cittadini, che difendono con impegno il territorio. La battaglia per un ambiente più salubre e sostenibile continua.

La prima sezione del Tar di Bologna ha respinto il ricorso della Cfg Ambiente, presentato lo scorso gennaio, contro lo stop della Regione all’iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti nell’area dell’ex Martelli di Toscanella. Ad agosto dello scorso anno, infatti, la giunta di viale Aldo Moro aveva deliberato di non dare il via libera alla variante della cartografia del Piano di tutela delle acque che l’azienda (che nel settembre del 2021 si era aggiudica all’asta l’immobile affacciato sulla via Emilia, ndr) aveva richiesto. Uno stop non di poco conto sulla strada che porta all’ottenimento del Paur, provvedimento autorizzatorio unico di valutazione di impatto ambientale, nel corso della Conferenza dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Martelli, la sentenza del Tar. Respinto il ricorso di Cfg Ambiente. Il comitato: "Vittoria dei cittadini"

