trasporto pubblico e sosta approvato il bilancio con 90mila euro di utile

Trasporto pubblico e gestione dei parcheggi a Lecco si rinnovano con fiducia e prospettive positive. Il bilancio 2024, approvato dai soci, si chiude con un sorprendente utile di oltre 90 mila euro, segnando un passo importante verso un futuro più stabile e sostenibile. Questa vittoria economica rappresenta un segnale di ripartenza per Linee Lecco, pronta a migliorare servizi e infrastrutture per cittadini e visitatori.

Trasporto pubblico urbano, ma anche parcheggi in città. Linee Lecco può ripartire verso il futuro con più stabilità. I soci della municipalizzata del trasporto pubblico in bus e della sosta a pagamento a Lecco, hanno approvato il bilancio 2024, che si è chiuso con un utile di oltre 90 mila euro. "Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato che, dopo un periodo di difficoltà e incertezze, riporta l'azienda in una condizione di stabilità economica, finanziaria e patrimoniale", commenta Agnese Massaro, presidente del cda. Un risultato possibile grazie alla risoluzione di alcuni problemi. Ad esempio quello della nuova palazzina nell'area della Piccola, costata 2 milioni di euro, salvo essere poi dichiarata abusiva per un mero errore di accatastamento urbanistico: avrebbe dovuto essere abbattuta, invece è stata ceduta al Comune, come previsto dalla legge, in cambio del totale rimborso.