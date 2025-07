Amos & The Ruers | La nostra musica svela la Brianza

Preparati a vivere una serata indimenticabile: questa sera, la Brianza si infiamma con il rock ‘n’ roll degli Amos & The Ruers all’Arengario di Monza. Tra energia e passione, il trio ci porterà in un viaggio musicale tra brani originali e radici profonde, facendo ballare tutta la città. Non perdere l'occasione di scoprire il suono autentico di questa band brianzola nata nel 2017, pronta a conquistare il palcoscenico e i cuori del pubblico.

Stasera il rock ‘n’ roll brianzolo farà ballare le strade di Monza. È questo l’universo sonoro degli Amos & The Ruers, che si esibiranno all’Arengario dalle 19.50 alle 20.30. Musica dal vivo, senza filtri, fatta di brani originali e radici ben piantate tra Brugherio, Camparada e la Brianza tutta. Formatisi nel 2017 da un’idea che ha colto nel segno, si sono trasformati presto in un trio affiatato. Il frontman e chitarrista Amos Villa, originario di Camparada, racconta: "Scrivevo canzoni già da prima. È stato Gabriele, il batterista, a spingermi a fondare la band. Eravamo amici, lui aveva ascoltato i miei pezzi e mi ha detto: facciamolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amos & The Ruers: "La nostra musica svela la Brianza"

In questa notizia si parla di: amos - ruers - musica - brianza

Torna Parco Invita 2025! 3 giorni di eventi, musica e cultura sotto le stelle a Parco Aldo Moro, Agrate Brianza Ingresso gratuito 27 giugno – ore 21:00 Silent Disco con 3 consolle e 3 generi musicali: • Intercomunale Trash Brianza Dance ‘80-‘90-2000 Vai su Facebook

Amos & The Ruers: La nostra musica svela la Brianza.

Amos & The Ruers: "La nostra musica svela la Brianza" - È questo l’universo sonoro degli Amos & The Ruers, che si esibiranno all’Arengario dalle 19. Si legge su ilgiorno.it

Amos & The Ruers - Biografia di Amos & The Ruers C'è gente che proprio non vuole capire quando è ora di darsi una calmata, ad esempio gli Amos & the Ruers, una banda dedita al rock and roll italiano . Secondo rockit.it