Milano Latin Festival Il ’ritmo della noche’ si balla a Rho Fiera

Se sei amante del ritmo caliente e dell’atmosfera coinvolgente del Sudamerica, non puoi perderti il Milano Latin Festival. Dal vivo all’Innovation District di Fiera Milano Rho, questo evento ti invita a immergerti in un mondo di musica, ballo e sapori autentici fino al 10 agosto. E questa sera, la festa sarà ancora più speciale con un omaggio al mojito: un brindisi alla passione e al divertimento latino!

Il fascino e il ritmo del Sudamerica a due passi da Milano. È entrato nel vivo il ’Milano Latin Festival’ giunto alla sua nona edizine nella Live Arena dell’Innovation District di Fiera Milano Rho, pronta a trasformarsi ogni sera fino al prossimo 10 agosto in un concentrato di divertimento all’insegna del ballo, la musica e la gastronomia dell’America Latina. Questa sera la festa è doppia perché il festival renderà omaggio al mojito, uno dei simboli dell’estate, in occasione della Giornata internazionale dedicata a questo cocktail nato a Cuba e apprezzato ormai in tutto il mondo. Una bevanda da gustare in attesa dell’esibizione del ’Grupo Niche’, la pluripremiata band colombiana composta da Dangond e Los Diferentes che sarà protagonista di tre concerti di nuova salsa in un’unica serata al Milano Latin Festival. 🔗 Leggi su Quotidiano.net