Al via ’L’Altro Suono’ Non solo lirica anche recital e concerti

Preparati a vivere un'estate ricca di emozioni nel suggestivo Cortile del Melograno di Modena, dove il Teatro Comunale Pavarotti Freni inaugura la seconda parte del festival ’L’Altro Suono’. Non solo lirica, ma anche recital e concerti animeranno questa magica cornice, offrendo un’esperienza unica tra tradizione e innovazione. L’apertura promette scintille con un doppio appuntamento dedicato a Don Chisciotte e a un’opera sorprendente: non perdere questa straordinaria rassegna che si prospetta imperdibile!

Il suggestivo Cortile del Melograno, nel cuore del centro storico di Modena, accoglierà da domenica sera la rassegna estiva del Teatro Comunale Pavarotti Freni, con la seconda parte del festival 'L'Altro Suono'. L'apertura (con doppio appuntamento domenica 13 e lunedì 14 alle 21.30) sarà nel segno della lirica e di Don Chisciotte, con un tocco di originalità: l'atto unico 'El retablo de maese Pedro' che Manuel De Falla compose nel 1923 ispirandosi al famoso cavaliere errante di Cervantes verrà portato in scena con le musiche eseguite dalla Filarmonica del Comunale diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, i cantanti Tamon Inoue, Joaquim Cangemi e Isabella Gilli e.

