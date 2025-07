Fisco le nuove grandi manovre | Giù le mani da Imu e Tari Non può decidere il governo

Le nuove grandi manovre fiscali sono al centro del dibattito politico italiano, con i sindaci e le amministrazioni locali che alzano la voce contro le decisioni del governo. La giunta, guidata dall’assessore Magrini, lancia un chiaro monito: “Giù le mani dall’Imu e dai tributi comunali”. Tra timori di centralizzazione e richieste di autonomia, il futuro del federalismo fiscale si fa sempre più incerto, mentre le manovre in Parlamento promettono di scuotere profondamente il sistema tributario nazionale. Per capire come si evolverà questa battaglia, è fondamentale seguire da vicino gli

"Giù le mani dall’Imu e dai tributi incassati dal Comune". Quello della giunta, con l’assessore al Bilancio Juri Magrini, è un monito nei confronti del governo e contro la manovra che sta avanzando in Parlamento. In audizione alla Camera, il ministro all’Economia e alle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha introdotto il tema del federalismo fiscale, arrivando "a citare la creazione di un organismo dedicato alla riscossione dei tributi locali". Per l’assessore Magrini "Si tratterebbe, più precisamente, di un nuovo ente o di una sezione apposita dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’esazione dei tributi locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fisco, le nuove grandi manovre: "Giù le mani da Imu e Tari. Non può decidere il governo"

