Autobus h 24 in Riviera | l’unica città nelle Marche

San Benedetto del Tronto si distingue come l’unica città delle Marche a offrire un servizio di autobus operativo 24 ore su 24 durante l’estate, rispondendo alle esigenze di turisti e residenti. La Start, società responsabile del trasporto pubblico, ha annunciato che anche quest’anno gli autobus continueranno a collegare ininterrottamente il cuore della movida e le zone più frequentate lungo il litorale, garantendo sicurezza, comodità e libertà di movimento a qualsiasi ora.

San Benedetto è l'unica città delle Marche a garantire un servizio di trasporto pubblico attivo 24 ore su 24 durante l'estate. Una misura che si conferma fondamentale per rispondere all'aumento della popolazione dovuto all'arrivo dei turisti e al crescente fermento della vita notturna lungo il litorale. La Start, società che gestisce il trasporto pubblico locale, ha annunciato che anche quest'anno gli autobus percorreranno ininterrottamente le vie principali, con particolare attenzione alla tratta del lungomare, frequentata giorno e notte da residenti e villeggianti. "C'è riscontro ed è un servizio apprezzato.

