Crisi Melavì Si muovono le aziende

In un momento di sfida per la melicoltura valtellinese, le aziende del settore si uniscono per dimostrare che la passione e la collaborazione possono fare la differenza. Durante un importante incontro tra gli assessori regionali e una delegazione di imprese locali, è emersa una forte volontà di sostenere i produttori colpiti dalla crisi di Melavì. La solidarietà e l’innovazione sono pronti a scrivere nuove pagine di speranza e ripresa per questa tradizione preziosa.

La melicoltura valtellinese è viva e alcune aziende frutticole della zona hanno presentato un'iniziativa a sostegno dei produttori di mele colpiti dalla difficile situazione economica della cooperativa Melavì. Questo è principalmente emerso da un importante incontro tra gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura) e Massimo Sertori (Montagna) e una delegazione di aziende frutticole della Valtellina. Le aziende presenti al tavolo rappresentano oltre il 60-65% della produzione e commercializzazione delle mele valtellinesi, a testimonianza del peso e della rilevanza del progetto che si sta delineando, frutto di una responsabilità condivisa e di una visione imprenditoriale orientata alla coesione territoriale.