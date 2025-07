Il ritratto dell’omicida Fragile ossessivo lucido | Movente non banale

Il ritratto dell'omicida fragile, ossessivo e lucido di Ruben Andreoli apre uno squarcio sulla complessità del suo animo. La sua personalità, definita "fragile" e "rigida", si intreccia con un movente non banale, rivelando un individuo capace di intendere e di volere. Un quadro inquietante che fa riflettere sulla sottile linea tra stabilità e follia, e sul ruolo della mente in gesti così estremi.

Ruben Andreoli? Con una personalità "fragile", "rigida", "ossessiva" ma "capace di intendere e di volere". Lo ha detto ieri in Assise lo psichiatra Giacomo Filippini, incaricato di valutare lo stato mentale del 45enne di Sirmione che il 15 settembre 2023 ha massacrato a calci e pugni la madre, Nerina Fontana, 72 anni, nell’abitazione che divideva con lei e la moglie ucraina Svetlana. L’ omicidio esplose per una lite banale al culmine di 10 giorni di tensioni maturate negli anni in un nucleo familiare chiuso ma all’apparenza senza screzi. Tensioni covate in silenzio almeno dal 2018, dopo la sofferta perdita da parte di Andreoli e della moglie di un bimbo nato prematuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ritratto dell’omicida. Fragile, ossessivo, lucido: "Movente non banale"

