LIVE Alcaraz-Fritz Wimbledon 2025 in DIRETTA | semifinale a senso unico o l’americano stupirà?

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi vi accompagniamo nella emozionante semifinale di Wimbledon 2025 tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, uno scontro che promette scintille e sorprese. La tensione è alle stelle: sarà un match a senso unico o l'americano spargherà le aspettative? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni momento di questa sfida decisiva. La suspense è ormai alle stelle: non perdete neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida attesissima di semifinale a Wmbledon 2025 che vede di fronte Carlos ALCARAZ e Taylor FRITZ per designare il rivale del vincente della prima semifinale tra Djokovic e Sinner. Lo spagnolo è andato in crescendo, come spesso gli capita, facendo paura al servizio (41 ace nelle ultime 2 partite). Dopo aver sudato sette camicie all’esordio contro Fabio Fognini e aver asciato un parziale anche contro Struff e Rublev in 3° turno e ottavi di finale, è andato via liscio come l’olio nei quarti contro il britannico Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: semifinale a senso unico o l’americano stupirà ?

