In vacanza per spacciare sulla spiaggia libera

Durante un controllo straordinario sulla spiaggia libera di piazza Andrea Costa, Polizia e Polizia Locale hanno identificato diversi soggetti coinvolti in attività di spaccio. Questa zona, frequentemente segnalata per la presenza di individui sospetti, rappresenta un punto critico nel contrasto alla criminalità locale. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole sono al centro dell’azione delle forze dell’ordine, che continueranno a vigilare affinché la spiaggia resti un luogo di relax e non di illegalità.

La spiaggia libera di piazza Andrea Costa è stata passata a setaccio nel corso di un servizio di controllo straordinario del Posto di Polizia e della Polizia locale. Le pattuglie si sono concentrate attorno al punto di primo soccorso della Croce Rosa, identificando diverse persone. Da diverso tempo i frequentatori della zona e i passanti segnalano la presenza di individui sospetti, in un'area dove lo spaccio di droga è una realtà quotidiana. L'attenzione degli agenti, presenti anche con pattuglie in abiti civili, si è concentrata su un giovane di 19 anni residente a Milano, che maneggiava qualcosa e si è dimostrato subito molto irritato dalla presenza della polizia.

