Professione distillatore | arriva il corso per imparare a farlo bene

Se hai sempre sognato di diventare un maestro distillatore, questa è la tua occasione: arriva il corso dedicato a chi desidera imparare l'arte della distillazione con competenza e passione. Negli ultimi anni, le micro-distillerie in Italia sono cresciute del 20%, alimentando un mercato in fermento e ricco di opportunità. Non perdere l’opportunità di trasformare questa tendenza in una professione di successo. Scopri come diventare protagonista di questa rinascita artigianale!

Negli ultimi anni in Italia è tornata a farsi sentire — e bere — la voce degli alambicchi. Stando alle analisi più aggiornate, il numero delle micro-distillerie attive nel nostro Paese ha superato quota 100, segnando un incremento di oltre il 20 per cento rispetto all'era pre-Covid. Un piccolo boom che ha trovato terreno fertile nella domanda di etichette "private label", ovvero prodotte su misura per terzi: hotel, ristoranti, negozi specializzati, ma anche imprenditori del gusto in cerca di una bottiglia personalizzata da mettere sul mercato. A spingere il fenomeno, naturalmente, c'è la moda del gin.

Professione distillatore: arriva il corso per imparare a farlo bene; La Gin mania spinge il settore, a Padova il corso per ottenere la certificazione.

