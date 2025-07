Accademia della carne e dei salumi Scontro tra sindacati sul progetto

L’Accademia della Carne e dei Salumi di Castelnuovo è al centro di un acceso scontro tra sindacati, con la Cgil che solleva dubbi sulla trasparenza del progetto. Una iniziativa nata per formare professionisti qualificati nel settore alimentare, ma che ora si trova sotto il mirino per presunte mancanze di chiarezza e coinvolgimenti. Il futuro di questa scuola, fondamentale per il territorio, rimane incerto mentre le tensioni si intensificano.

La Cgil entra a gamba tesa sull’Accademia delle Carni e dei Salumi di Castelnuovo, la scuola professionale nata alla fine del 2024 per formare manodopera qualificata del settore alimentare. Dal sindacato accusano: "Si sta delineando come progetto piuttosto opaco e scarsamente trasparente". Poi sempre la Cgil continua: "Nata su impulso di 9 aziende del comprensorio di Castelnuovo Rangone, è finanziata attraverso un bando regionale di diverse centinaia di migliaia di euro ed è gestita dallo Ial Emilia-Romagna, ente di formazione di diretta emanazione della Cisl. I sindacati Flai Cgil e Uila Uil ritengono che tale progetto sia in palese contrasto con i contratti e gli accordi sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali di categoria, che prevedono confronti e accordi unitari per l’attività formativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accademia della carne e dei salumi. Scontro tra sindacati sul progetto

In questa notizia si parla di: accademia - salumi - sindacati - progetto

Accademia della carne e dei salumi. Scontro tra sindacati sul progetto; “ACCADEMIA DELLE CARNI E DEI SALUMI” CASTELNUOVO RANGONE: IL PROGETTO E’ OPACO, SERVE UN CONFRONTO CON TUTTI I SINDACATI; Scarsa trasparenza, l'accademia di formazione nel comparto carni nel mirino dei sindacati 'rivali'.

Accademia della carne e dei salumi. Scontro tra sindacati sul progetto - La Cgil entra a gamba tesa sull’Accademia delle Carni e dei Salumi di Castelnuovo, la scuola professionale nata alla fine del 2024 per formare manodopera qualificata del settore alimentare. Scrive msn.com

A Cibus Parma va in scena l'"Assaggezza" dei salumi - ... Riporta repubblica.it