Macerata Opera Festival La Vedova allegra Rigoletto e Macbeth protagonisti

Macerata Opera Festival è pronto a incantare gli spettatori con un cartellone di grande livello, tra cui spiccano “La vedova allegra,” “Rigoletto” e “Macbeth,” protagonisti di emozioni intense e interpretazioni memorabili. Lo Sferisterio, simbolo storico della città, si prepara ad accogliere questa straordinaria rassegna, che da oltre sessant'anni anima le serate estive. Prenderà il via un’edizione imperdibile, pronta a regalare momenti di pura magia e passione per tutti gli amanti del teatro musicale.

di Stefano Marchetti “Ad ornamento della città, a diletto pubblico“. Questa è l’iscrizione che campeggia sulla facciata dello Sferisterio di Macerata (foto di Simoncini), grandioso teatro all’aperto che venne progettato e costruito due secoli fa. In origine era destinato al gioco del pallone, poi vi ha trovato casa la lirica, e da 60 anni ogni estate il suo palcoscenico si illumina per una delle più importanti rassegne d’opera. Prenderà il via il 18 luglio la 61ª edizione del ’ Macerata Opera Festival ’ che fino al 10 agosto proporrà tre titoli di grande fascino affidati a cast artistici di primo piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macerata Opera Festival. La Vedova allegra, Rigoletto e Macbeth protagonisti

