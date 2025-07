Operazione salvezza Ruolo decisivo di Taiti nei giorni più difficili

In un momento cruciale per l'AC Prato, il ruolo di Massimo Taiti si è rivelato fondamentale. Nei giorni più difficili, la sua presenza e dedizione sono state un vero punto di riferimento, dimostrando ancora una volta quanto tenga ai colori biancazzurri. Con il suo impegno deciso, Taiti ha dimostrato che il vero spirito di squadra va oltre il campo. In questa operazione di salvezza, il suo contributo potrebbe fare la differenza...

In un giorno così importante per il destino dell’ Ac Prato non è voluto mancare, sistemandosi al fianco di Paolo Toccafondi nello Studio Notarile Associato D’Ambrosi e Casale. D’altronde, Massimo Taiti per la società biancazzurra c’è sempre stato. Specialmente in un periodo delicato come quello tuttora in corso, durante il quale ha ricoperto un ruolo decisivo, scendendo concretamente in campo per cercare disperatamente di salvare i colori biancazzurri dalla mancata iscrizione alla Serie D e dalla conseguente ripartenza forzata dal punto più basso che il calcio conosca, ossia la Terza Categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione salvezza. Ruolo decisivo di Taiti nei giorni più difficili

