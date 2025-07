Lo sciopero alla Maturità Un altro no all’esame orale | In futuro bocceremo

Lo sciopero alla maturità segna un fermento di protesta che scuote le fondamenta del tradizionale sistema d'esame. Due giovani, Maddalena Bianchi e Gianmaria Favaretto, hanno deciso di sfidare il consenso rifiutando l'orale, portando alla ribalta un malcontento diffuso tra gli studenti. È l'inizio di una piccola rivoluzione che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui valutiamo il merito e il successo scolastico.

"Penso che stia nascendo una piccola rivoluzione". Allora, se lo dice lei, non era solo il brivido di chi ci sperava, il terrore di chi lo temeva. Gli scossoni partono dal basso. E con Maddalena Bianchi, che come il collega Gianmaria Favaretto ha rifiutato l'orale alla maturità accusando il sistema di valutazione, siamo a due. Due diciannovenni, veneti per coincidenza o prossimità del contagio. Lui padovano, lei di Belluno. Armati non di sfrontatezza ma di un ragionamento pacato: il sistema scolastico così com'è non funziona. Rifiutare la prova davanti alla commissione è la denuncia di un ambiente dominato dalla competizione, poco attento al benessere emotivo degli studenti, troppo focalizzato sui voti.