Fiaccolata dà l’addio a Federica

Questa sera alle 21.30 si terrà una fiaccolata in ricordo di Federica Coviello, una donna che ha perso tragicamente la vita in un gesto di violenza e sfida alla sicurezza. Un momento per onorare la sua memoria e stringersi intorno alla famiglia in un gesto di solidarietà e speranza. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza della tutela e del rispetto reciproco, affinché simili tragedie non abbiano più spazio nel nostro vivere quotidiano.

Ricordare la vittima e attestare la propria vicinanza alla famiglia. Con queste motivazioni si terrà questa sera alle 21.30 una fiaccolata in ricordo di Federica Coviello (nella foto), la donna di 51 anni che lo scorso 16 giugno era stata travolta dall'auto, lanciata a folle velocità da un cittadino tunisino verso gli avventori del bar con i cui titolari aveva avuto poco prima un alterco. In diversi erano riusciti a mettersi al sicuro non Federica Coviello, colpita in pieno e il compagno Davide Caramaschi, 52 anni, che aveva riportato una frattura multipla ad una gamba. La donna era apparsa subito in gravissime condizioni e trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda dove aveva subìto l'amputazione di una gamba.

