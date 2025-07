A Pordenonelegge l’incontro tra Ucraina e Russia

A Pordenonelegge torna il grande palcoscenico delle voci più influenti del nostro tempo, tra incontri che esplorano le relazioni tra Ucraina e Russia e un inno alla libertà di pensiero. Dal 17 al 21 settembre, la festa del libro e della libertà trasforma la città in un crocevia di cultura, innovazione e dialogo internazionale. Cinque giorni di eventi imperdibili, per capire il mondo attraverso le parole di oltre 650 ospiti provenienti da tutto il pianeta.

Un palcoscenico di grandi voci del nostro tempo. Un inno alla libertà, alle voci libere della letteratura, per capire il mondo e il suoi cambiamenti. Torna Pordenonelegge, dal 17 al 21 settembre, festa del libro e della libertà, presentata ieri a Milano dopo la tappa a Bruxelles. Dalla letteratura alla scienza, dal giornalismo alla filosofia e innovazione: oltre 650 voci internazionali, 350 eventi in cinque giorni e un scenografia speciale, un’Arena Europa che accoglierà gli incontri e una chiusura sulle note dell’Inno alla gioia, domenica 21 settembre. Sarà la scrittrice iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace 2003, in esilio a Londra dal 2009, a inaugurare la 26ª edizione di Pordenonelegge, che riserva un’attenzione speciale all’Europa, al suo ruolo, alle sue prospettive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net