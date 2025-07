Farmacie il bilancio Ricavi in aumento

Le farmacie comunali registrano un segnale positivo: il bilancio 2024 approvato dall’assemblea dei soci mostra ricavi in crescita di circa 110mila euro rispetto all’anno scorso, mentre l’utile si attesta intorno ai 370mila euro. Questa dinamica riflette una domanda crescente e una rete farmaceutica solida e ben strutturata. Un risultato che rafforza la fiducia nel settore e apre nuove prospettive di sviluppo.

E' stato approvato nei giorni scorsi il bilancio 2024 delle Farmacie Comunali da parte dell'assemblea dei soci. Un bilancio i cui numeri, che raccontano di un utile di poco più di 370mila euro (al netto delle imposte), sostanzialmente in linea con quello del 2023, e ricavi in aumento per circa 110mila euro rispetto all'anno precedente. "Un segnale di una domanda crescente e di una rete farmaceutica ben strutturata", commenta la presidente Monia Belleggia. Il documento contabile della società, partecipata al 95% dal Comune, conferma "un esercizio solido, con utili in linea con l'anno passato e ricavi in crescita, a testimonianza di una gestione attenta e dinamica.

