Smascherate le falsità della Proietti: la relazione della Corte dei Conti sul rendiconto 2024 della Regione Umbria smonta le accuse e le narrazioni della presidente Stefania Proietti. Un’analisi imparziale che mira a fare chiarezza e ricostruire una verità spesso oscurata da dichiarazioni ambigue. Per il benessere e la trasparenza degli umbri, è fondamentale conoscere i fatti reali e affidarsi alle parole autorevoli del massimo organo di controllo.

La relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio 2024 smentisce in modo netto e inequivocabile la narrazione costruita dalla presidente Stefania Proietti (foto) e dalla sua Giunta. A beneficio degli umbri, comprensibilmente disorientati, intendiamo fare chiarezza, riportando quello che riferisce il massimo e più autorevole organo di controllo". A dirlo i consiglieri regionali di opposizione del centrodestra, chiedendo anche il ritiro della manovra fiscale varata dalla Giunta. "Al centro della questione – spiegano, in una nota della Regione – c’è il presunto disavanzo sanitario di 243 milioni di euro, comunicato dalla Giunta come giustificazione per la manovra tributaria straordinaria approvata in primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it