Troppe tensioni nuovo stop per l’industria

L’incertezza associata al panorama internazionale e alle sfide interne mette in crisi la ripresa industriale in Italia, che dopo un timido segnale di ripresa ad aprile, torna a mostrare segnali di rallentamento. Secondo gli ultimi dati Istat, la produzione di maggio cala dello 0,7% rispetto ad aprile e dello 0,9% su base annua, evidenziando le difficoltà di un settore cruciale per l’economia nazionale. Questa situazione solleva interrogativi sulle prospettive future e sulle strategie da adottare per rafforzare il comparto.

Nuovo stop per l’ industria italiana che, dopo un timido segnale di ripresa ad aprile, torna ad arretrare. Secondo gli ultimi dati Istat, a maggio la produzione industriale è diminuita dello 0,7% rispetto al mese precedente e dello 0,9% su base annua. Un dato che riaccende i riflettori sulla fragilità di un comparto fondamentale per l’ economia nazionale, in un momento tutt’altro che semplice per il contesto globale: "L’incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento", avverte l’Istat. Nella media del trimestre marzo-maggio la produzione industriale cerca il rimbalzo, con un timido +0,6%, ma resta il segnale di una crescita che stenta a consolidarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Troppe tensioni, nuovo stop per l’industria

In questa notizia si parla di: stop - industria - troppe - tensioni

Troppe tensioni, nuovo stop per l’industria; Cassino. Automotive, troppe incognite. Tensioni ovunque.

Unione Industriali Napoli, dopo Atitech ora lascia anche la Gesac ... - Unione Industriali Napoli, dopo Atitech ora lascia anche la Gesac: «Troppe tensioni interne» di Luigi Roano Articolo riservato agli abbonati premium ... Lo riporta ilmattino.it

Troppi investimenti, troppe novità Il mercato dice stop - 02:11 Il mercato dei giochi continua a macinare fatturato, alla fine del 2009 si attesterà sui 52- Segnala ilgiornale.it