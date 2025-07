Nuova sfida per i runner Si corre in notturna sul Ponte della Ghisolfa

Preparatevi a vivere un'esperienza unica sotto le stelle: domani sera alle 23, il Ponte della Ghisolfa si trasforma in un palcoscenico di energia e passione con la "Gatorade Race The Bridge". Una corsa non competitiva di 6 km che unisce emozioni, solidarietà e il desiderio di respirare una città libera da traffico e smog. Per chi vuole partecipare, la partenza è da Piazzale Lugano. Si...

"Gatorade Race The Bridge", corsa non competitiva di 6 chilometri, prenderà il via alle 23 di domani. Sarà occasione di respirare emozioni nuove trasformando il Ponte della Ghisolfa in palcoscenico di energia, luogo simbolo della volontà della comunità podistica di vivere la città libera da traffico e smog, più a misura d’uomo. Per chi vuole partecipare la partenza è da Piazzale Lugano, a garantire lo svolgimento in sicurezza i City Angels. Si respirerà un clima di grande festa con tanta musica grazie alla presenza di due band e di un cantante solista. Marcello Pincelli, CEO PepsiCo Beverages Italia: "Vogliamo accendere una notte speciale ispirando una nuova visione dello sport: inclusivo, libero, divertente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova sfida per i runner. Si corre in notturna sul Ponte della Ghisolfa

