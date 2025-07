Scava una buca in spiaggia e ci entra Ragazzo muore sotto la sabbia

Una scena da incubo su una spiaggia di Montalto di Castro Marina: un ragazzo di 17 anni, curioso e spensierato, decide di scavare una buca profonda circa un metro e mezzo. Purtroppo, quella stessa buca si trasforma in una trappola mortale che lo seppellisce sotto la sabbia. Un tragico incidente che scuote tutta la comunità , mettendo in luce l’importanza della massima prudenza in ambienti naturali. La vicenda invita a riflettere sui rischi nascosti nelle attività più innocue.

Assurda tragedia in spiaggia a Montalto di Castro Marina (nella foto), in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca, divenuto un tunnel profondo circa un metro e mezzo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio in un tratto di spiaggia libera. Ieri sera la dinamica di quanto accaduto non era ancora chiara. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il ragazzo, originario di Roma, era in vacanza a Montalto con la famiglia. Alloggiava nel campeggio California, vicino al mare, e ieri pomeriggio in spiaggia aveva giocato con i fratelli più piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scava una buca in spiaggia e ci entra. Ragazzo muore sotto la sabbia

