Clima estremo | anche minime da record

Un’estate da record. Dopo le temperature altissime di giugno, il termometro si è abbassato repentinamente. "La mia stazione meteorologica, installata ai piedi del colle di San Giuseppe, ha rilevato una minima di 10,9°C. Si tratta della temperatura più bassa mai misurata in luglio in tutta la mia serie storica, 2001-2025 – spiega Riccardo Paroni (nella foto), di Meteopassione –. Da pochi giorni Mompiano ha anche un secondo osservatorio, situato presso l’azienda agricola Calina, in una zona caratterizzata da un microclima particolarmente freddo: oggi (mercoledì, ndr) la minima è scesa fino a 9,6°C". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it