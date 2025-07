Asilo Nido Arcobaleno Cambio di gestione in vista | È una scelta strategica

Il cambio di gestione dell'asilo nido Arcobaleno segna una nuova tappa nella strategia di sviluppo del servizio pubblico, con un investimento di 200 mila euro. Dopo l'esternalizzazione del Nido Girasole, ora tocca a quello di Crocetta, affidato al consorzio Ipis. Un passaggio che ha sollevato dibattiti politici, ma che testimonia la volontĂ di continuare a investire con progetti innovativi, per garantire qualitĂ e sostenibilitĂ educativa alle future generazioni.

Dopo l’esternalizzazione del nido Girasole nel 2019, in Crocetta, ora tocca a quello Arcobaleno. Da settembre il servizio sarĂ gestito da Ipis, il consorzio dei Comuni di Cinisello, Cusano, Bresso e Cormano, dopo che mercoledĂŹ sera il consiglio comunale ha approvato l’esternalizzazione. Un caso diventato politico: al municipio, oggi, resta la gestione diretta di un’unica struttura. "Continuiamo a investire con progettualitĂ - replica l’assessore all’Educazione Gabriella Fumagalli -. Ipis è un’azienda completamente pubblica, di cui Cinisello detiene il 50%. Significa che i Comuni hanno costante controllo su ogni fase". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Asilo Nido “Arcobaleno”. Cambio di gestione in vista: "È una scelta strategica"

