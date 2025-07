cernusco diventa capitale ecologica la gigafactory da 63 milioni di euro

Cernusco si trasforma nella capitale ecologica della Lombardia, con una gigafactory da 63 milioni di euro dedicata all’elettrolisi verde. Questo ambizioso progetto, cuore dell’Hydrogen Valley, rappresenta un passo decisivo verso un futuro sostenibile, collegando l’hinterland al resto del mondo attraverso il nuovo carburante pulito. Un intervento di rilevanza nazionale che porterà innovazione e crescita, consolidando Cernusco come polo strategico dell’energia green.

Capitale ecologica, il futuro è già di casa a Cernusco, cuore dell’ Hydrogen Valley lombarda dove De Nora, il colosso dell’elettrochimica verde, e Snam stanno costruendo una gigafactory per produrre elettrolizzatori. Così il nuovo carburante unirà l’hinterland al resto del mondo. Un intervento di interesse nazionale per il Governo che ha già stanziato in due tranche 63 milioni per portare a termine l’impianto. Sarà uno dei poli della riconversione ambientale e l’ idrogeno è uno degli elementi su cui poggia il piano italiano. Nell’hub di via Miglioli si farà l’elettrolisi dell’acqua, passaggio essenziale per ottenere il propellente che non inquina e si produrranno anche le componenti per celle a combustibile usate nell’energia senza emissioni di CO2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it