Due statue rubate in chiesa Il parroco perdona il ladro

Un gesto di sorprendente misericordia ha segnato ancora una volta il cuore della comunità di Malalbergo. Dopo il tentativo di furto di due statue in chiesa, il parroco, invece di alimentare l’odio, ha scelto il perdono, dimostrando che la compassione può prevalere anche nelle situazioni più difficili. Ora, i carabinieri hanno restituito le opere, ma la vera vittoria è arrivata dalla tenerezza di un gesto che illumina il valore della perdonanza.

Si siede in chiesa, si fa il segno della croce e poi, indisturbato, ruba due statue e se le porta via in scooter. Le opere sono state poi recuperate dai carabinieri di Malalbergo e restituite al parroco, che ha deciso di perdonare il ladro, un italiano di 27 anni, con alle spalle alcuni precedenti. I fatti sono avvenuti a Malalbergo. Tutto era iniziato il 21 giugno scorso, poco dopo le 15.30. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 27enne era arrivato in chiesa, nella parrocchia di Sant’Antonio Abate sulla Porrettana, e si era seduto tra i banchi della chiesa. Il ragazzo, dopo essersi fatto il segno della croce, si è guardato un po’ attorno per poi dirigersi verso la statuetta bronzea raffigurante San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due statue rubate in chiesa. Il parroco perdona il ladro

In questa notizia si parla di: chiesa - statue - parroco - ladro

