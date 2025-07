Tutti in pista | pronti via! Aperto il Grand Tour Karting

Tutti in pista, pronti, via! Il Grand Tour Karting di Bologna apre le sue porte, portando adrenalina e divertimento a tutta velocità tra cordoli e barriere. Con caschi in testa e protezioni anti-urto, i piloti di ogni età potranno vivere un’esperienza unica nel cuore della città. Una nuova avventura che si aggiunge alle tante attività di via Canali, pronta a far sfrecciare i sogni lungo la pista...

Casco in testa, protezioni anti-urto. Pronti, via e si sfreccia tra cordoli e barriere a tutta (ma sempre moderata) velocità. Il divertimento e l'adrenalina dei kart corre veloce al Grand Tour Italia, con la prima pista bolognese dedicata ai divertenti mezzi a quattro ruote che va ad ampliare le attività possibili all'interno del parto tematico di via Canali a Bologna. Grand Tour Karting ha aperto ufficialmente i battenti il 3 luglio, presentandosi come una struttura articolata e curata nei minimi dettagli inserita nel ventaglio dell'intrattenimento di Grand Tour. La pista è lunga 500 metri, rigorosamente indoor e con kart elettrici di ultima generazione messi a disposizione da Parolin, azienda italiana leader nel settore a livello globale.

