Les étoiles pour homme Il gran gala di chiusura sarà tutto al maschile

Un evento tutto al maschile, un omaggio alla forza e alla maestria degli interpreti maschili nel mondo della danza. Ricordando le stelle che hanno illuminato il palcoscenico come Carla Fracci, il Gran Galà di chiusura di Ravenna Festival 2023 celebra la passione, il talento e l’eleganza degli artisti uomini, protagonisti assoluti di questa serata memorabile. Prepariamoci a vivere una notte di magia e virtuosismo, perché la danza maschile brilla di luce propria.

’Il balletto è donna’, sentenziava George Balanchine: nelle sue coreografie la ballerina stava sempre in primo piano e l’uomo era al suo servizio, cavaliere fedele e devoto. Anche étoile, stella, è sostantivo femminile, e lo leghiamo al ricordo incancellabile di tante meravigliose signore della danza, come Carla Fracci. Ma il gran galà internazionale di danza che concluderà la 36ª edizione di ’ Ravenna Festival ’, domenica al Pala De André, sarà invece tutto al maschile: ne ’ Les étoiles pour homme ’ (uno spettacolo pensato in esclusiva per il festival) il direttore artistico Daniele Cipriani ha riunito alcuni fra i più celebri ballerini del nostro tempo, per dimostrare come forza e grazia possano davvero convivere in corpi e passi unici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net