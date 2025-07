Vendita quote Ala a Cap Holding Frenata della Corte dei Conti

La vendita delle quote di Ala a Cap Holding sta suscitando non poche tensioni, con un parere sfavorevole della Corte dei Conti che richiede ulteriori approfondimenti. La decisione, rimandata a settembre dopo la richiesta di 53 comuni, evidenzia le complessit√† e le eventuali sfide legate a questa operazione strategica. √ą fondamentale capire quali saranno i prossimi passi per garantire trasparenza e conformit√† nelle procedure, perch√© il futuro di questa transazione potrebbe dipendere da dettagli ancora da chiarire.

Parere sfavorevole alla vendita delle quota di Aemme Linea ambiente e Cap Holding e dunque per procedere sar√† necessario presentare ulteriore documentazione. Il 3 luglio la Corte dei Conti ha ‚Äúrimandato a settembre‚ÄĚ la vendita delle quote di Ala a Cap all‚Äôindomani della richiesta di parere avanzata da 53 comuni. Nel parere espresso dalla Corte dei Conti si sottolinea che "nella deliberazione consiliare in esame, neppure nello specifico punto su "le ragioni e le finalit√† che giustificano la scelta sui piano della convenienza economica, anche in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio", n√© negli allegati, e possibile rinvenire elementi di valutazione della convenienza economica della prossima gestione dei rifiuti in house tramite Ala". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Vendita quote Ala a Cap Holding. Frenata della Corte dei Conti

