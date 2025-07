Silenzio sul raddoppio ferroviario | Sul tracciato diremo la nostra

Il silenzio sul raddoppio ferroviario nel territorio di Pizzighettone è assordante. Mentre le decisioni sembrano ancora ferme, la questione del tracciato rimane avvolta nel mistero, creando incertezza tra cittadini e istituzioni. Il Comune ha espresso chiaramente le proprie speranze, chiedendo uno spostamento più a sud per evitare impatti negativi. È ora di far sentire la nostra voce e chiedere chiarezza su un progetto che riguarda il futuro di tutti.

Tutto fermo. La questione del raddoppio ferroviario e del tracciato che verrà scelto, nell’attraversamento del territorio comunale di Pizzighettone, rimane una grande incognita. Il Comune di Pizzighettone, con voto del consiglio comunale, aveva accolto anche le istanze del Comitato, arrivando a chiedere che il tracciato venisse a livello progettuale spostato più a sud. Ciò eviterebbe che la ferrovia a doppio binario passasse a ridosso delle case, con grandi rischi per la sicurezza, come ha denunciato il Comitato anche in un recentissimo documento, e sicuramente con un impatto economico su molte famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Silenzio sul raddoppio ferroviario: "Sul tracciato diremo la nostra"

